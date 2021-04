Monique, mãe de Henry, revela que também foi agredida por Jairinho

Revista Fórum - A pedagoga Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, teria revelado para interlocutores, nos últimos dias, que também era vítima de agressões do Dr. Jairinho, seu marido e padrasto de seu filho.

De acordo com informações do UOL, a Polícia Civil do Rio já tomou conhecimento desses novos relatos de Monique assumindo que sofria violência doméstica. A mãe de Henry está presa no Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói.

O próximo passo dos investigadores é confirmar com Monique os relatos dela para amigos proximos sobre as agressões cometidas por Jairinho contra ela. Ambos são investigados pelo assassinato de Henry e foram presos pela acusação de estarem atrapalhando as investigações.

