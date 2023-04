Montadora chinesa GWM iniciará operações de fábrica no Brasil em maio de 2024

Apoie o 247

247 - A montadora chinesa Great Wall Motor (GWM) iniciará as operações de sua fábrica em Iracemápolis, em São Paulo, em 1º de maio de 2024, anunciou a empresa nesta quinta-feira, quando divulgou quais veículos serão fabricados na planta.

A empresa, proprietária de marcas como Haval e Tank, disse que produzirá na planta comprada da Mercedes-Benz em 2021 uma picape híbrida flex chamada Poer e um SUV híbrido ainda não divulgado.

A GWM se juntará a empresas como a Toyota, que já fabrica carros híbridos flex no Brasil, e a Stellantis, também investindo em tecnologia.

Esses carros podem rodar com 100% de etanol, em adição aos seus motores elétricos. O modelo Poer será a primeira picape híbrida produzida no Brasil, de acordo com a empresa.

A GWM também espera exportar veículos a partir do Brasil, inicialmente visando outros países da América Latina.

A empresa iniciará as reformas na planta no primeiro semestre de 2023, com o objetivo de expandir sua capacidade para 100 mil veículos por ano, ante os atuais 20 mil. (Com Reuters).

