Moradores da Rocinha protestam contra tomógrafo instalado na Igreja Universal – e não na UPA

Por Ricardo Ribeiro, na revista Fórum – Moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro, fizeram um panelaço na noite desta sexta-feira (1) em protesto contra a instalação de um tomógrafo no estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus da comunidade, e não na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal.

A decisão de colocar o equipamento no templo foi da prefeitura do Rio, de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), bispo licenciado da Universal e sobrinho do fundador, Edir Macedo.

Segundo a prefeitura, a instalação é provisória e a igreja foi escolhida por ter a infraestrutura adequada e proximidade com o metrô. Mais tarde, promete o executivo municipal, o equipamento será levado em caráter permanente para a UPA.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.