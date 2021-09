Moradores do Vidigal jogam ovos e lixo em apoiadores de Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Agenda do Poder - Uma motociata oriunda da Barra e do Recreio dos Bandeirantes em direção à Copacabana para participar dos atos antidemocráticos de apoio a Bolsonaro em Copacabana foi surpreendida por uma barulhenta e curiosa manifestação de oposição na Avenida Niemeyer, no exato momento em que passava diante da favela do Vidigal: moradores da comunidade atiraram dezenas de ovos e lixo nos motoqueiros, para deixar bem claro sua oposição ao governo, ao mesmo tempo em que vaiavam e gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro – algumas políticas e outras até de caráter pessoal, com referências ao relacionamento do presidente da República com sua ex-mulher. Alguns motoqueiros perderam o equilíbrio e caíram na avenida.

Assista ao vídeo:

Favela taca ovo em bolsonaristas que passam pela Niemeyer! #7SForaBolsonaro pic.twitter.com/HiOuQpNlJX PUBLICIDADE September 7, 2021