Moraes cancela passaporte de líder de acampamento bolsonarista que fugiu do país

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o cancelamento do passaporte do bolsonarista Esdras Jonatas dos Santos, que participou de manifestações golpistas em frente ao quartel do Exército em Belo Horizonte (MG) e, segundo o magistrado, "teria se evadido do território nacional".

Empresário do ramo têxtil e de vestuário, Esdras foi um dos coordenadores do acampamento golpista na Avenida Raja Gabaglia. Ele e outros bolsonaristas não aceitam o resultado das eleições de 30 de outubro, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50,9% dos votos válidos no segundo turno contra 49,1% de Jair Bolsonaro (PL).

O acampamento foi desmontado no dia 6 de janeiro por determinação do ministro Moraes, atendendo a um pedido do prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD). (Com informações d'O Tempo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.