Moraes mantém prisão preventiva de bolsonarista que ameaçou Lula e Gleisi, além políticos de esquerda e ministros do STF

Influenciador digital bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto foi preso em julho deste ano após divulgar um vídeo com as ameaças

247 - O ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a manutenção da prisão preventiva do influenciador digital bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que foi preso em julho deste ano por divulgar um vídeo ameaçando o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros políticos de esquerda, como Marcelo Freixo.

De acordo com o site O Antagonista, “na decisão de sexta-feira (11), Moraes também determinou que a Polícia Federal colha o depoimento de todos que mantiveram contato com Ivan por WhatsApp, além de identificar os participantes do grupo ‘Caçadores de ratos do STF’”.

“Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o Supremo, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República”, disse Moraes no despacho sobre o caso.

