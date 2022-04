Moro justifica novo domicílio porque 'Maringá é colonização paulista' e comete gafe ao dizer que SP 'rebervera' em todo o País

Apoie o 247

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil), que é do Paraná, tentou explicar sua mudança de domicílio eleitoral para São Paulo. O ex-magistrado disse que Maringá (PR) integra uma região "colonizada por paulistas".

"Tenho homenagens, Ordem do Ipiranga, e tenho uma relação próxima [com o estado de São Paulo]. Sou de Maringá, que é Norte do Paraná, colonização paulista, e acabei fazendo essa opção, residindo aqui em São Paulo, por entender que nesse conjunto de construção do centro democrático era o movimento político necessário estar aqui em São Paulo", disparou em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira (20).

"São Paulo vai ser um dos centros dos acontecimentos do que acontece em São Paulo, 'rebervera' em todo o país", declarou Moro, provavelmente querendo afirmar "reverbera".

AS JUSTIFICATIVA DO MORO PARA MUDAR O SEU DOMICÍLIO ELEITORAL:



MARINGÁ, CIDADE DE UMA REGIÃO COLONIZADA POR PAULISTAS!



É surreal, meu povo.



Não acredito que o Ministério Público Eleitoral vai deixar uma coisa dessas passar. pic.twitter.com/5zbUUGTtAv CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Cleber Lourenço (@ocolunista_) April 20, 2022

