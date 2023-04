Morre a jornalista Helena de Grammont

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Helena de Grammont, conhecida pelos colegas de redação como Heleninha, faleceu em São Paulo aos 74 anos nesta quinta-feira (27). Ela trabalhou na TV Globo por mais de uma década como repórter.

Natural de Botucatu, interior de São Paulo, Heleninha começou a trabalhar como bancária antes de seguir os passos do irmão, que era editor na TV Globo. Aos 58 anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer precoce. Heleninha foi casada duas vezes, com o jornalista Odair Redondo e com o comentarista esportivo Juarez Soares, e deixa três filhos.

Em São Paulo, ela estudou jornalismo e iniciou sua carreira na TV Globo na década de 1970. A jornalista trabalhou em todos os jornais da emissora e participou de grandes coberturas no Fantástico, como a que revelou a cooptação de menores pela seita do reverendo Moon. Ela também acompanhou de perto o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio em 1985, um caso que permanece sem solução até hoje.

