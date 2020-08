Morre aos 52 anos o arquiteto André Piva, responsável por projetos no Brasil e exterior

André Piva, irmão do ator Guilherme Piva e casado com o estilista Carlos Tufvesson, sofria de leucemia linfocítica aguda edit

247 - Morreu nesta quarta-feira (5) o arquiteto André Piva, aos 52 anos. Irmão do ator Guilherme Piva e casado com o estilista Carlos Tufvesson, André sofria de leucemia linfocítica aguda.

O arquiteto foi o responsável pelo projeto de revitalização do Cinema Leblon, e o projeto do restaurante Malta, no Jardim Botânico. Suas obras estão espalhadas pelo mundo, como em Portugal, Israel, Estados Unidos, França e Áústria.

