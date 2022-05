Morre aos 81 anos Jacó Bittar, um dos fundadores do PT

Apoie o 247

247 - Morreu na madrugada desta quinta-feira (26), aos 81 anos, o ex-prefeito de Campinas (SP) Jacó Bittar, um dos fundadores do PT. Ele lutava contra a doença de Parkinson.

A informação foi divulgada pelo vice-prefeito de Campinas e presidente municipal do PSB, Wandão Almeida. Bittar era filiado ao partido desde 1991. Ele deixou o PT por discordâncias com Antonio Costa Santos, o Toninho do PT.

"Jacó Bittar nos deixa hoje, mas seu exemplo, seus ensinamentos e seu legado permanecem vivos. Aprendemos com ele que não se faz nada grandioso sem que se pense com grandeza", escreveu Almeida em rede social.

Bittar também participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e concorreu ao governo de São Paulo em 1982, obtendo 9,6% dos votos.

