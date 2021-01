Morre de Covid-19 o cardeal emérito do Rio, Dom Eusébio Scheid

O cardeal dom Eusébio Oscar Scheid morreu vítima de coronavírus aos 88 anos. O religioso participou do conclave que elegeu o papa Bento XVI edit

247 - O cardeal dom Eusébio Oscar Scheid, ex-arcebispo de Florianópolis (SC) e do Rio de Janeiro, morreu vítima de coronavírus aos 88 anos.

No Vaticano, o religioso foi Conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina, em 25 de novembro de 2002. Também foi membro do Pontifício Conselho de Comunicação Social, em 29 de novembro de 2003.

Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi membro do Conselho Permanente, da Comissão Episcopal para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e Presidente do Regional Leste 1 – CNBB (2003-2007).

O Cardeal Scheid participou do conclave que elegeu o papa Bento XVI.

Em 2005, o bispo católico afirmou que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva “era caótico, não católico”.

Na época, o petista disse que frequentava mais a igreja do que naquele ano, quando governava. "Até porque não tenho mais tempo. Quando vou, eu comungo, não tem nenhum problema. Fui coroinha quando jovem e sou um homem que não preciso provar a cada dia que sou católico ou que creio em Deus".

