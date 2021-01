Morre em São Paulo o Padre Ticão, importante líder progressista

Do facebook da Diocese de São Miguel Paulista

– Informamos o FALECIMENTO do nosso querido PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI (PE. TICÃO), que era pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, do setor Ermelino Matarazzo. Pe. Ticão estava com 68 anos de idade, dos quais 42 como sacerdote. Logo mais informaremos questões relacionadas à velório (se houver!) e sepultamento. Pe. Ticão foi internado na quarta-feira, no Hospital Santa Marcelina, quando foi diagnosticado com água no pulmão. Hoje, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Rezemos pelo descanso deste nosso irmão que, por tantos anos, se dedicou às necessidades do nosso povo. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua o ilumine!

