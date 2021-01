Morre ex-prefeito de Santo André após contrair Covid-19

247- Ex-prefeito de Santo André, o médico Aidan Ravin (Republicanos) morreu neste domingo (10), aos 59 anos. O político estava internado por complicações hepáticas no Hospital Brasil e se recuperava de sequelas em decorrência de diagnóstico de Covid-19. Ele deixa dois filhos (Aidan Victor e Bruna) e a mulher, Denise. A reportagem é do portal Diário do Grande ABC.

O velório será no saguão da Câmara Municipal, a partir das 14h, restrito a familiares e autoridades. O controle de acesso, de acordo com o Legislativo, ficará restrito em virtude da pandemia. O sepultamento deve ocorrer nesta segunda-feira, às 9h.

Vereador entre 2005 e 2008, Aidan se elegeu prefeito em 2008, pelo PTB. Na ocasião, parlamentar de primeiro mandato, venceu o candidato governista Vanderlei Siraque (então no PT, hoje no PCdoB) no segundo turno do pleito. Comandou o Paço de 2009 a 2012. Em 2012, contudo, não conseguiu se reeleger, sendo superado por Carlos Grana (PT).

