Morre ex-secretário da Saúde de SP que atuou no início da pandemia

247 - Morreu no sábado (10), aos 77 anos, o médico José Henrique Germann, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Ele ocupou o cargo no início da gestão do então governador João Doria (PSDB), período marcado pelos primeiros meses da pandemia de Covid-19. A causa da morte não foi divulgada.A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles, que destacou a trajetória de Germann à frente da Secretaria da Saúde entre janeiro de 2019 e julho de 2020.

O médico deixou o cargo por recomendação médica e foi substituído pelo infectologista Jean Gorinchteyn, que deu continuidade às ações de enfrentamento da crise sanitária no estado.A passagem de Germann pelo comando da saúde paulista ficou associada à organização das primeiras medidas adotadas pelo governo estadual diante do avanço da Covid-19 no Brasil. À época, São Paulo concentrou os primeiros casos confirmados da doença no país e se tornou referência na estruturação da rede hospitalar e no planejamento de respostas emergenciais.

O ex-governador João Doria lamentou a morte do ex-secretário em uma publicação nas redes sociais. “Lamento profundamente a perda do Dr. José Henrique Germann, que foi Secretário de Saúde durante nossa gestão à frente do Governo do Estado de São Paulo.

Médico respeitado e gestor público de alta qualidade, Germann prestou relevantes serviços à saúde pública no estado de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, escreveu.Formado pela Universidade de São Paulo (USP), José Henrique Germann construiu uma carreira sólida na área de gestão hospitalar. Realizou residência, mestrado e doutorado em Administração Hospitalar e Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da USP, consolidando-se como referência acadêmica e técnica no setor.

Ao longo da trajetória profissional, Germann ocupou cargos de destaque em importantes instituições de saúde. Foi diretor-superintendente do Instituto Israelita de Consultoria e Gestão e do Hospital Albert Einstein, além de diretor-adjunto do Hospital Sírio-Libanês. Também atuou como supervisor do programa de residência médica com ênfase em Administração Hospitalar do Einstein.

Em nota oficial, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) manifestou pesar pela morte do médico. “O Cremesp homenageia José Henrique Germann Ferreira pela sua contribuição à saúde pública e expressa suas condolências à família, aos amigos e colegas do médico”, afirmou a entidade.

A morte de Germann ocorre em um momento de reflexão sobre o legado dos gestores que atuaram na linha de frente durante a maior crise sanitária da história recente, período em que sua experiência e atuação tiveram papel relevante na condução das políticas de saúde pública em São Paulo.