Morre Luciana Novaes, ex-vereadora do Rio e símbolo da luta por inclusão após sobreviver a bala perdida

247 - A ex-vereadora do Rio de Janeiro Luciana Novaes (PT) morreu nesta segunda-feira (27), aos 42 anos, após uma intercorrência médica grave. A informação foi divulgada inicialmente pelo g1 Rio. Em reconhecimento à sua trajetória pública, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) decretou luto oficial de três dias no município.

Luciana estava internada quando sofreu uma piora súbita em seu estado de saúde. De acordo com sua assessoria, o quadro foi “compatível, segundo informações médicas, com rompimento de aneurisma cerebral”, o que levou a uma deterioração crítica das funções neurológicas. Em seguida, ela entrou no protocolo de morte cerebral, procedimento que confirma, por meio de exames, a interrupção total e irreversível das atividades do cérebro.

Assistente social de formação, Luciana teve sua vida profundamente transformada em 2003, quando foi atingida por uma bala perdida no campus da Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido, Zona Norte da capital fluminense. O episódio a deixou tetraplégica, mas não interrompeu sua trajetória acadêmica e profissional. Após o incidente, ela concluiu a graduação em Serviço Social e se especializou em Gestão Governamental.

Sua entrada na política institucional ocorreu em 2016, quando foi eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Com isso, tornou-se a primeira pessoa tetraplégica a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ao longo de três mandatos, construiu uma atuação voltada especialmente à inclusão social, acessibilidade e defesa de populações vulneráveis. Em 2023, retornou ao Legislativo como suplente.Entre suas principais contribuições está a Lei 8.781/2025, que institui a Política Municipal de Rotas Acessíveis, voltada a garantir melhores condições de mobilidade para pessoas com deficiência, idosos e cidadãos com mobilidade reduzida. Também foi autora de iniciativas que ampliaram o acesso de alunos com deficiência a escolas próximas de suas residências e promoveram adequações em processos avaliativos para estudantes com deficiência intelectual.

Além disso, sua atuação parlamentar abrangeu pautas como direitos da população idosa, inclusão de pessoas em situação de rua, transparência pública, combate à corrupção e enfrentamento da desigualdade social. Luciana presidiu a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara, consolidando-se como uma das principais vozes do tema no Legislativo carioca.

A morte da ex-vereadora gerou forte repercussão entre autoridades e instituições. Em nota oficial, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro destacou sua trajetória e legado:“O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlo Caiado (PSD), manifesta profundo pesar pelo falecimento da parlamentar, uma mulher que transformou a própria dor em propósito e fez da sua trajetória um exemplo permanente de luta, coragem e amor ao próximo”.

“Luciana foi mais do que uma parlamentar atuante. Foi símbolo de perseverança e superação. Mesmo diante de uma das maiores adversidades que alguém pode enfrentar, encontrou forças para reconstruir sua vida e se dedicar ao serviço público com dignidade, sensibilidade e compromisso com quem mais precisa”.“

Ao longo de sua atuação, deixou um legado consistente de quase 200 leis, sempre voltadas para a inclusão, a defesa das pessoas com deficiência, dos idosos e da população em situação de vulnerabilidade. Sua voz firme e sua escuta generosa fizeram diferença na vida de milhares de cariocas, olhando não apenas para a cidade, mas para cada indivíduo que precisava ser visto, acolhido e respeitado.”“Sua história, marcada por fé, resiliência e propósito, seguirá inspirando gerações. Luciana mostrou, na prática, que limites não definem destinos quando há vontade de transformar o mundo ao redor”.

A trajetória de Luciana Novaes é lembrada como um exemplo de resiliência e compromisso público, marcada pela transformação de uma experiência pessoal de violência em uma atuação política voltada à inclusão e à justiça social.