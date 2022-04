Morre menina de 11 anos atropelada por carro alegórico no Rio

Raquel Antunes teve parada cardiorrespiratória, traumatismo no tórax, chegou a amputar uma perna e não resistiu edit

Metrópoles - A criança de 11 anos que foi atropelada por um carro alegórico na saída da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (22/4), no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela estava internada em estado grave, passou por uma cirurgia, mas não resistiu e veio a óbito.

Após o acidente na noite de quarta-feira (20/4), Raquel Antunes da Silva recebeu os primeiros socorros no posto médico da Sapucaí e, em seguida, foi encaminhada já em estado grave para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Ela perdeu uma perna, que foi amputada, e corria risco de perder a outra. Durante a cirurgia, que durou cerca de 7 horas, Raquel teve parada cardíaca e traumatismo no tórax.

