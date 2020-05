Morre o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto aos 92 anos

O ex-juiz Nicolau ficou conhecido por desvios de R$ 170 milhões das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo na capital paulista edit

247 - O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto morreu neste domingo, 31, aos 92 anos, com suspeita de covid-19.

Segundo o jornalista Fausto Maccedo, Nicolau havia sido hospitalizado e internado com quadro de pneumonia.

O ex-juiz Nicolau ficou conhecido pela condenação em três processos relacionados a desvios de R$ 170 milhões, mais de R$ 1 bilhão em valores atualizados, das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo na capital paulista.

O ex-juiz foi preso em caráter preventivo no ano 2000. Em 2006 foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) sob acusação de lavagem de dinheiro, corrupção e fraude no processo de concorrência do fórum.

