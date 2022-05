Morre o ex-prefeito de Uberlândia Zaire Rezende

Apoie o 247

ICL

247 - O médico, ex-deputado constituinte e ex-prefeito de Uberlândia (MG) Zaire Rezende faleceu no início da manhã desta terça-feira. O político, que tinha 90 anos, estava internado desde o dia 19 de janeiro no Uberlândia Medical Center (UMC), no Bairro Jardim Karaíba. A causa da morte não foi divulgada. Por meio de uma nota de pesar, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que Rezende “dedicou sua vida às causas públicas. Exerceu a Medicina de maneira generosa, da mesma forma com que se dedicou à luta pela democracia em nosso país”.

De acordo com o G1, o corpo do ex-prefeito será velado nesta terça-feira (31) no 2º piso da Funerária Paz Universal, na Rua Curitiba, no Bairro Brasil. O local será aberto ao público do final da manhã até o final da tarde.

Zaire Rezende se formou formou em medicina pela então Faculdade Nacional de Medicina (RJ) em 1955, atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após o término da graduação, ele se mudou para o município de São Sebastião, no litoral paulista, onde iniciou a carreira político-partidária ao se filiar à Aliança Renovadora Nacional (Arena) em 1968.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele deixou a Arena em 1976 para se filiar ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB. Já no partido, ele foi eleito eleito prefeito de Uberlândia para o mandato de 1983-1988. Ele também foi eleito deputado federal para as legislaturas 1991-1995; 1995-1999 e 1999-2000. Ele renunciou ao último mandato para assumir a chefia do Executivo de Uberlândia entre os anos de 2001 e 2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a íntegra da nota de pesar do ex-presidente Lula.

“Zaire Rezende dedicou sua vida às causas públicas. Exerceu a Medicina de maneira generosa, da mesma forma com que se dedicou à luta pela democracia em nosso país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fomos deputados constituintes juntos, quando passei a admirá-lo e nos tornamos amigos.

Sua atuação como médico, professor, diretor de hospital, vereador, deputado e prefeito de Uberlândia sempre foi voltada para as necessidades do povo. Zaire Rezende foi voz importante na defesa da democracia e da justiça social. Meus sentimentos aos seus familiares, amigos e admiradores.

Luiz Inácio Lula da Silva”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE