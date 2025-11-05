Morte da ‘Barbie humana’ em São Paulo levanta suspeitas e é investigada pela polícia

247 - A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como “Barbie humana” e também chamada de “Boneca Desumana”, foi encontrada morta na noite de domingo (2) em um sobrado na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. A informação é do G1.

De acordo com a Polícia Militar, Bárbara foi achada deitada de costas, vestindo apenas calcinha, com uma lesão no olho e marcas nas costas. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação do 7º Distrito Policial (Lapa), que aguarda os laudos necroscópico e toxicológico para determinar a causa da morte.

No imóvel onde o corpo foi encontrado mora um defensor público de 51 anos, que prestou depoimento à polícia. Ele relatou que havia contratado “serviços sexuais” da influenciadora e que ambos usaram drogas ilícitas durante a madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que Bárbara tossiu diversas vezes antes de adormecer ao seu lado, enquanto assistiam à televisão.

O defensor contou ainda que, ao perceber que ela não se movia, tentou reanimação cardiopulmonar por cerca de nove minutos, sem sucesso, e acionou o Samu, que confirmou o óbito às 21h07.

Uma amiga do dono do imóvel, de 43 anos, também prestou depoimento. Ela afirmou ter passado parte do dia na casa e relatou que, por volta das 4h, viu a influenciadora escorregar e cair, o que poderia explicar a lesão no olho. A testemunha, no entanto, disse não ter presenciado o momento da morte.

O g1 informou que tentou contato com o defensor público e com sua amiga, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.

Quem era a “Barbie humana”

Bárbara Jankavski era uma figura conhecida nas redes sociais, onde acumulava mais de 344 mil seguidores no TikTok e 54 mil no Instagram. Ela costumava compartilhar sua rotina, além de mostrar transformações estéticas e procedimentos cirúrgicos.

Segundo o g1, Bárbara havia realizado 27 cirurgias plásticas, com investimentos que ultrapassavam R$ 300 mil, incluindo lipoaspirações, aumento dos seios e do bumbum, arqueamento das sobrancelhas e cinco rinoplastias.

A influenciadora também participou de programas de TV e campanhas publicitárias, e frequentemente falava sobre a busca por um corpo idealizado — o que lhe rendeu o apelido de “Barbie humana” entre os seguidores.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de morte suspeita e não descarta a possibilidade de envolvimento de terceiros ou de complicações decorrentes do uso de drogas. O caso foi inicialmente registrado no 91º DP (Ceasa) e depois transferido para o 7º DP (Lapa), responsável pela apuração.

Os investigadores aguardam o resultado dos exames do Instituto Médico Legal (IML), que poderão indicar se houve overdose, causa fisiológica ou ação criminosa. Familiares e novas testemunhas devem ser ouvidos nos próximos dias.