Morte de MC Kevin foi um acidente, diz laudo da perícia policial

247 - O laudo da perícia policial no quarto 502, de onde o funkeiro MC Kevin caiu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, confirmaram que a morte foi acidental. De acordo com o perito Luiz Alberto Moreira Coelho, o quarto encontrava-se em completo desalinho - camas fora de lugar e roupas íntimas espalhadas pelo chão. A informação foi publicada pelo programa Fantástico, da Globo.

De acordo com a perícia, o músico despencou de uma altura de 15 metros e teve dois pontos de impacto antes de cair no chão. Antes de chegar ao local onde o corpo foi encontrado, ele bateu na marquise do bar da piscina, escorregou dali e resvalou no guarda-corpo da piscina. A perícia apontou que o artista caiu de pé, olhando para a fachada do prédio. Ele tentou de segurar ao bateu no teto do bar da piscina.

De acordo com diretor da Polícia Civil no Rio, Antenor Júnior, "todos os depoimentos relatam um consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, drogas ilícitas". "Profundamente assustado, preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal pela sua companheira, ele se apavorou e tentou passar para o andar inferior quando escorregou, caiu e, infelizmente, morreu", disse. "O que nós podemos afirmar hoje é que todas as provas testemunhais e a prova pericial nos levam para um acidente".

O apartamento foi abandonado às pressas. A polícia encontrou somente um pé da sandália de Bianca, esquecido ao lado da cama. Em depoimento, ela afirmou que desceu do apartamento descalça porque estava tão desesperada.

Na mesinha em cima do frigobar, a polícia encontrou várias garrafas: gim, energético e, ao lado de um cordão dourado, uma garrafa de champanhe que custa em torno de R$ 1,5 mil, consumida pela metade.

