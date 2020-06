Mortes por Covid-19 no Rio tem atraso de registro de até um mês e meio

247 – Algumas comparações realizadas através dos dados divulgados diariamente pela secretaria estadual de Saúde (SES) evidenciam uma defasagem, de até um mês e meio, para que os óbitos provocados pela Covid-19 aparecerem nas estatísticas oficiais do governo federal. A informação é do jornal O Globo.

O boletim de registro de vítimas fatais do coronavírus no dia 9 de junho, por exemplo, contém apenas uma morte que aconteceu no mesmo período contra de 147 que foram divulgadas no total. Os novos registros apontam que o número de óbitos passou de 174 para 199 (aumento de 14%) só no dia 26 de abril, acrescenta a reportagem.

O estado do Rio de Janeiro demonstra como os atrasos criam cortinas de fumaças sobre o estado de emergência sanitária, o que adia ações do governo regional e federal.

