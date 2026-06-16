Motivação fútil e vício em drogas levaram jovem a assassinar o pai e a madrasta enquanto dormiam

247 - O casal assassinado a facadas na madrugada do último domingo (14), na cidade de Salto, no interior de São Paulo, foi atacado dentro do próprio quarto enquanto dormia e não teve qualquer oportunidade de reação ou defesa. O autor do duplo homicídio, Mateus Bispo dos Santos, de 19 anos, é filho de Devair Bispo, de 53 anos, e enteado de Eliane Quintino de Souza, de 49 anos. A brutalidade do crime chocou os moradores da região e mobilizou as forças de segurança locais.

De acordo com informações publicadas pelo portal g1, o crime ocorreu na residência da família, localizada na Rua Jurista Clóvis Beviláqua. A Polícia Civil informou que o jovem invadiu o aposento do casal durante a madrugada e desferiu os golpes contra o pai e a madrasta. Familiares de Eliane relataram que ela costumava passar os fins de semana na casa do companheiro e ressaltaram que a mulher nunca havia sofrido nenhum tipo de ameaça anterior por parte do enteado.

A captura do suspeito ocorreu após a Guarda Civil Municipal (GCM) ser acionada por testemunhas que avistaram Mateus no Complexo da Cachoeira, onde ele ameaçava tirar a própria vida. Ao notar a aproximação dos agentes, o rapaz se entregou espontaneamente e confessou os assassinatos. Ele indicou aos guardas o local exato onde havia escondido a faca utilizada na ação e revelou que a motivação estava ligada ao seu vício em entorpecentes.

Em seu depoimento inicial aos policiais, Mateus admitiu que subtraiu os telefones celulares das vítimas, tendo trocado um deles por drogas em um ponto de tráfico no bairro Marília e perdido o outro aparelho. Ele afirmou ainda que o plano inicial consistia em roubar o cartão bancário do pai para realizar um saque no valor de R$ 1 mil. O jovem, que apresentava ferimentos e cortes nas mãos decorrentes do ataque, recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal antes de ser encaminhado ao Plantão Policial da cidade vizinha de Itu.

A Polícia Científica realizou uma perícia minuciosa na cena do crime, onde localizou e apreendeu uma carta de teor manuscrito, cuja autoria é atribuída ao suspeito e que será integrada ao inquérito. A Delegacia de Salto investiga o caso sob as qualificadoras de homicídio por motivo fútil, com os agravantes de emboscada e de recurso que impossibilitou totalmente a defesa das vítimas. A prisão em flagrante de Mateus foi convertida em preventiva pelo Poder Judiciário durante a audiência de custódia.

Os sepultamentos das vítimas ocorreram em municípios distintos da região. O corpo de Eliane Quintino de Souza foi sepultado na tarde de segunda-feira (15) no Cemitério Municipal de Salto. Já o enterro de Devair Bispo foi realizado na manhã desta terça-feira (16) no Cemitério Municipal Parque dos Indaiás, localizado em Indaiatuba.