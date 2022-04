Motociata de Bolsonaro vai bloquear a Rodovia dos Bandeirantes no primeiro dia do feriado

A interdição da pista sentido interior paulista vai acontecer entre 8h e 15h, de acordo com as previsões da concessionária da rodovia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores realizam nesta sexta-feira (15) uma motociata na Rodovia dos Bandeirantes, uma das principais ligações de São Paulo com o interior do estado. A pista sentido interior será interditada em plena saída para o feriado da Semana Santa, quando a previsão é de que 750 mil veículos circulem pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Ao lado do pré-candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro participa do evento “Acelera com Cristo”, de acordo com o Estado de S. Paulo.

A interdição da rodovia, segundo a concessionária CCR Autoban, será feita a partir das 8h pela Polícia Militar Rodoviária, a partir do km 13, junto à Marginal Tietê, até o km 134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na região de Campinas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A interdição deve permanecer até às 15h, de acordo com as previsões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pista sentido São Paulo não tem previsão de interdição, mas todos os acessos a ela entre São Paulo e Santa Bárbara d’Oeste serão fechados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a motociata, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido interior será permitido apenas pela Via Anhanguera (SP-330).

Haverá bloqueios nos seguintes acessos à Bandeirantes: Rodoanel Mário Covas (SP-21), no km 24; Via Anhanguera (SP-330), no km 48: Rodovia Magalhães Teixeira (SP-083), anel viário de Campinas, no km 84; Rodovia Santos Dumont (SP-75), no km 87; Rodovia Adalberto Panzan (SPI 103/330), no km 95; Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), no km 103, e Estrada Municipal SMR-40, no km 114.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE