Motociclista morre após ser atingido por Tesla Cybertruck em túnel de São Paulo

247 - Um motociclista de 32 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após se envolver em um acidente com um Tesla Cybertruck no Túnel Max Feffer, na Avenida Cidade Jardim, na Zona Sul de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. As informações foram divulgadas pela TV Globo.

De acordo com o relato inicial, uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo elétrico atravessa a Avenida Nove de Julho, no sentido Marginal Pinheiros, com o semáforo aberto para entrar no túnel, e atinge a motocicleta, que seguia em frente. Com o impacto, a moto foi arrastada por cerca de 10 metros. A polícia vai apurar se o motociclista teria provocado a colisão.

O túnel precisou ser interditado no sentido bairro para o trabalho das equipes de resgate e da perícia. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a pista foi liberada por volta das 6h05, após a conclusão dos atendimentos e a retirada dos veículos envolvidos.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o motorista do carro, de 36 anos, permaneceu no local, prestou socorro e apresentou as imagens gravadas pela câmera do próprio veículo. Segundo a pasta, ele não apresentava sinais de embriaguez no momento do atendimento da ocorrência.

O Tesla Cybertruck, modelo elétrico de visual futurista produzido pela montadora norte-americana, chama atenção pelo design incomum e pelo alto valor no mercado brasileiro, com versões avaliadas entre R$ 1,7 milhão e R$ 2 milhões. O veículo ficou atravessado no túnel após a batida, bloqueando parcialmente a via durante o atendimento.

O casal que ocupava o carro foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, e o caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros), que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.