Motorista de Uber roda até 60h por semana para lucrar R$ 3.000 no mês

247 - Com a disparada nos preços dos combustíveis, motoristas de Uber em São Paulo chegam a dirigir 60 horas por semana, uma média de 12 horas por dia útil, para conseguir tirar R$ 3.000 por mês. Muitos trabalhadores de aplicativos recusam viagens, principalmente as mais curtas, por entender que não valem a pena devido ao aumento no preço dos combustíveis.

Em setembro, a Uber reajustou o valor da corrida do UberX em até 35% na região metropolitana de São Paulo, como resposta ao aumento de preço. As informações foram publicadas pelo portal Uol.

Há dois anos dirigindo para a Uber, Daniel Paiva, 23, lucrou apenas R$ 3.059, após desembolsar mais de R$ 2.200 só com gasolina. Para chegar ao ganho, trabalha de segunda a segunda, sem folga: 12 horas de sexta a domingo e seis horas de segunda a quinta. "Trabalho menos durante a semana, mas no fim de semana preciso dar uma 'esticada' e tiro uns R$ 400, R$ 500. Acho mais vantajoso", disse ele.

