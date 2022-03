Motorista é arremessado pra fora do carro, cai sentado na pista e sai andando em acidente no RJ (vídeo)

Apoie o 247

Agenda do Poder - Uma câmera de segurança registrou o momento de um acidente impressionante que aconteceu na madrugada da segunda-feira (14) no trecho urbano da RJ-116, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

O vídeo mostra o motorista do carro de passeio sendo arremessado pela janela do veículo. Ele cai sentado no meio da pista e depois se levanta e caminha para a calçada, aparentemente sem ferimentos. Isso ocorreu enquanto o carro girava no ar.

O caso aconteceu na Rua Sebastião Martins, em Conselheiro Paulino.

A identidade do motorista não foi divulgada. Segundo o frentista de um posto de combustíveis próximo ao local, o motorista estava lúcido, não apresentava sinais de embriaguez e só ralou as costas. O frentista disse, ainda, que o motorista foi andando para a UPA de Conselheiro Paulino, que fica perto do local.

A Prefeitura de Nova Friburgo informou que o trecho é de responsabilidade da concessionária Rota-116 e disse que a rodovia conta com quebra-molas nas proximidades, além de sinalização como placas e pintura no asfalto.

