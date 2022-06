Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo entram em greve

Paralisação, prevista por 24 horas, ocorre após SindiMotoristas rejeitar proposta do patronal de aumento de 12,47% a partir de outubro edit

247 - Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo entraram em greve nesta terça-feira (14) após rejeitarem a proposta de reajuste salarial oferecida pelas empresas do setor. As informações são do portal G1.

Por conta da paralisação, a Prefeitura de SP decidiu suspender o rodízio municipal de veículos.

Durante a madrugada, 46 linhas do noturno, do total de 150, operaram. Segundo a SPTrans, às 5h, a operação ocorria conforme o previsto para o horário em 24 das 40 garagens do sistema.

Usuários enfrentam transtornos desde as primeiras horas da manhã. Muitos tiveram que avisar nos respectivos trabalhos sobre a impossibilidade de chegar.

O Terminal de Santo Amaro estava vazio, sem veículos. Apenas uma linha, e com veículo menores, atendia os usuários.

O Terminal Grajaú, também na Zona Sul, foi fechado entre 4h e 4h50 após manifestantes utilizarem dois ônibus para interromper o fluxo de veículos.

No Terminal Campo Limpo, 12 linhas estão sendo estendidas até a Vila Sônia, onde os passageiros podem realizar a integração com o Metrô.

As linhas que vão até o Terminal Vila Nova Cachoeirinha estão levando os passageiros até o Metrô Barra Funda.

