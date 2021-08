Mourão lidera corrida eleitoral ao governo do Rio, diz levantamento

De acordo com pesquisa do instituto Gerp, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), tem 18% dos votos na disputa pelo governo do Rio, três pontos percentuais à frente do segundo colocado edit

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), lidera a corrida para o governo do Rio, com 18% das intenções de votos, de acordo com pesquisa realizada neste mês pelo instituto Gerp. Em segundo lugar aparece o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), com 15%, seguido pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 12%. Os dados foram publicados por Veja.

O levantamento apontou que o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), fica na quarta posição, com 7% do eleitorado, e o atual governador do Rio, Claudio Castro (PL), na quinta (6%).

Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre 10 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou menos.

