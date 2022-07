MP abre investigação contra Nikolas Ferreira após exposição de aluna trans em banheiro escolar

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu um inquérito para investigar um vídeo considerado transfóbico publicado pelo vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

A representação foi feita pelas vereadoras Bella Gonçalves (PSOL-MG) e Iza Lourença (PSOL-MG), que o acusam de LGBTFobia e violação do artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por expor uma jovem de 14 anos nas redes sociais.

Na gravação, Nikolas defende o boicote de uma escola privada de Belo Horizonte por permitir que uma aluna transgênero use o banheiro feminino. O vereador também mostra o vídeo que foi feito por sua irmã, de 16 anos. Dentro do banheiro da escola, a jovem questiona a menina trans e diz que ela não poderia estar no espaço feminino. A faxineira da instituição interrompe a discussão e pede para deixar a menor fazer uso do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu faço aqui minha propaganda contrária. Se você está com um filho dentro do Santa Maria, tire seu filho desse colégio. Não preciso nem falar que dentro da sala de aula, com relação a matéria de história, ocorre doutrinação. Travesti no banheiro da escola da minha irmã", diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao jornal O Globo, Bella Gonçalves falou sobre a situação de constrangimento: "Recebemos denúncias de pais da escola, por mais que a identidade dela não tenha sido revelada, todos da nossa comunidade sabem quem é. Foi um constrangimento e precisamos lutar contra a violência com a população LGBT".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE