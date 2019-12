MP acusa Flávio Bolsonaro e esposa de lavagem de dinheiro com a “rachadinha” para comprar apartamentos

Dados das quebras de sigilo bancários obtidos pelo MP do Rio mostram que Fabrício Queiroz recebeu R$ 2 milhões no chamado esquema de "rachadinha" de outros 13 assessores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. O MP afirma que Flávio Bolsonaro e a mulher usaram dois apartamentos para lavar dinheiro arrecadado por meio de “rachid” no gabinete edit