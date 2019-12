MP apreende celulares e documentos de parentes da ex-mulher de Bolsonaro

247 - A operação do Ministério Público do Rio de Janeiro que cumpre diversos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, ex-assessores do parlamentar recolheu celulares e documentos na casa de parentes da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, depois de vasculhar por uma hora a casa das tias de Ana Cristina, a equipe do MP deixou o local com o material. Segundo a Crusoé, do site O Antagonista, ao todo nove parentes da ex-mulher de Bolsonaro sofrem buscas em Resende, sul do Estado do Rio.

José Procópio Valle, Andrea Siqueira Valle, Francisco Diniz, Daniela Gomes, Juliana Vargas, Guilherme dos Santos Hudson, Ana Maria Siqueira Hudson, Maria José de Siqueira e Silva e Marina Siqueira Diniz. Todos eles foram lotados no gabinete de Flávio Bolsonaro.

As medidas cautelares foram pedidas na investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato (desvio de dinheiro público) no âmbito do antigo gabinete do senador quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Também são alvo da operação, na capital, endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio, e seus familiares.