MP denuncia Alexandre Baldy e mais 10 por corrupção, peculato e fraude a licitações

247 - O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro denunciou nesta terça-feira (18) o secretário licenciado de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, e mais dez pessoas pelos crimes de corrupção, peculato, fraude a licitações e organização criminosa.

Segundo o MP, Baldy e seu primo Rodrigo Sérgio Dias iniciaram suas participações nas práticas criminosas com a intermediação da liberação de pagamentos para a Organização Social Pró-Saúde por serviços de gestão de um hospital em Goiás e se utilizaram “da influência do primeiro, que era Secretário de Comércio do Estado de Goiás, para que os valores fossem repassados à Organização Social".

O Ministério Público diz ter também registros de conversas entre Baldy, Dias e um ex-funcionário da Organização Social Pró-Saúde, que agora colabora com as investigações, que “demonstram a interferência prometida e os encontros ocorridos para a entrega do dinheiro”.

Alexandre Baldy, por meio de nota, disse estar aberto a prestar esclarecimentos. "Alexandre Baldy é empresário e industrial, tem sua vida pautada pelo trabalho, correção e retidão, seja no setor privado ou público", diz o texto. "Todo o seu patrimônio é declarado, inclusive os mencionados nas peças apresentadas na medida cautelar. Todas as providências na defesa para que a inocência de Alexandre Baldy seja comprovada estão sendo tomadas".

