MP denuncia empresário de Alphaville que insultou PMs e disse que ganhava R$ 300 mil

Da Ponte Jornalismo - O Ministério Público Estadual denunciou o empresário Ivan Storel, 49, por desacato e resistência, após ele ter humilhado policiais militares que foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica em Alphaville, bairro rico em Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, no dia 29 de maio.

Na ocasião, a esposa do empresário, com quem é casado há 20 anos, havia chamado os PMs e relatou que o marido havia feito uso de bebidas alcoólicas e que estava agressivo, tendo a chamado de “idiota, vagabunda, puta” e dito que ia “foder” com a vida dela.

Ao chegarem no local, os policiais foram insultados e ameaçados. “Não pisa na minha calçada, não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da puta”, grita Ivan em vídeo gravado por uma policial militar, proibindo a aproximação deles. “Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano”, diz ele. Os policiais não esboçaram qualquer reação.

