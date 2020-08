MP diz que Carlos Bolsonaro teria funcionários fantasmas desde o 1º mandato

As investigações apontam que há indícios de contratação de funcionários fantasmas desde 2001, primeiro ano de mandato do vereador e filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro edit

247 - Investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro apontam que o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) teria contratado funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A informação é da GloboNews.

Ainda de acordo com o MP, as investigações indicam que tal prática existe desde 2001, primeiro ano de mandato do vereador e filho de Jair Bolsonaro.

No relatório, o MPRJ afirma ainda que “há indícios, ao menos em tese, do crime de peculato na contratação de servidores de Carlos Bolsonaro”. A Subprocuradoria-Geral de Justiça aceitou o pedido dos promotores e decidiu abrir um procedimento investigatório criminal.

Entre os investigados, há funcionários que não apareciam na Câmara em meses. Alguns deles nem sequer tinham crachá de servidor. Outros estudavam ou tinham outro emprego enquanto estavam nomeados no gabinete do vereador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.