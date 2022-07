MP do Rio denuncia homem detido por ter jogado bomba caseira em ato de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), por meio da Promotoria de Justiça junto à 16ª Vara Criminal da Capital, denunciou André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, por ter jogado uma garrafa pet com um líquido que cheirava a fezes durante um ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quinta-feira (07), na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro. Stefano responderá pelo crime de explosão, por expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas.

A promotoria quer a manutenção da prisão de Stefano. "É importante que haja uma resposta dura a quaisquer atos que atentem contra a vida e a integridade física dos apoiadores de qualquer um dos possíveis candidatos, com o fim de coibir novos atos desta natureza, bem como o recrudescimento da violência física, à medida que o pleito se aproxima", destacou a promotoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE