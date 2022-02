MP do Rio devolve celulares apreendidos durante investigação da 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro e Queiroz

Após anulação das decisões do juiz Flávio Itabaiana, as investigações voltam à estaca zero edit

247 - O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro começou a devolver itens apreendidos durante as investigações do possível esquema de rachadinha promovido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enquanto deputado estadual do Rio. O esquema era supostamente operado pelo ex-assessor do parlamentar, Fabrício Queiroz.

Os celulares já começaram a ser resgatados por seus proprietários. Estes aparelhos foram fundamentais para as investigações, como para localizar o paradeiro de Queiroz antes de ser preso.

A devolução dos pertences se inicia três meses depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular as decisões proferidas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27a Vara Criminal do Rio de Janeiro, que conduziu o processo na primeira instância.

Com a anulação, foram revogados também os direitos de apreensão e uso das mensagens no inquérito.

Com a anulação das decisões, a tendência é de que as investigações se encerrem.

