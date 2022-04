MP do Rio: Gabriel Monteiro filmou “de forma consciente” sexo com menor

Investigadores afirmaram que o vereador do Rio Gabriel Monteiro filmou de forma intencional cenas de sexo com uma adolescente de 15 anos edit

247 - A 28ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) recebeu, neste fim de semana, a denúncia feita do promotor Marcos Kac contra o vereador do Rio Gabriel Monteiro por filmar cenas de sexo com uma adolescente de 15 anos. De acordo com o jornal Extra, a denúnciou apontou que "o denunciado, de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito envolvendo a adolescente".

O parlamentar, que é youtuber e ex-policial militar, é investigado após acusações de assédio moral e sexual feitas por funcionários e por ex-assessores.

De acordo com o Artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quem "adquirir, possuir ou armazenar" qualquer forma de registro que "contenha cena sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente" deve ser punido com pena de até quatro anos de reclusão e multa.

Em depoimento à 42ª DP (Recreio), o vereador admitiu que fez a gravação, mas disse que as imagens foram roubadas de seu celular.

BOMBA!! Vídeo mostra o bolsonarista Gabriel Monteiro beijando o pescoço e acariciando uma criança de 10 anos DEZ ANOS!!



Ele filmava sexo com menores, segundo o MP!! pic.twitter.com/Mh0LiCZecK

Novo vídeo mostra Gabriel Monteiro, vereador no Rio criado pelo MBL, acariciando uma criança de 10 anos. Essa turma é assim: acusam os outros do que eles mesmo são. Esse canalha tem que ser cassado e preso. Pedofilia é crime!

