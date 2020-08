MP investiga Flávio Bolsonaro por lavagem de R$ 2,1 milhões em franquia de chocolates

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) está investigando se a compra de uma loja de uma franquia de chocolates pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi feita de modo a maquiar a lavagem de R$ 2,1 milhões. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o MP-RJ suspeita que R$ 500 mil teriam sido ocultados por ocasião da compra da franquia, em 2014, enquanto o restante teria sido lançado como venda de chocolates, em dinheiro vivo, de maneira a mascarar a origem dos recursos.

Parte dos recursos seria originário do suposto esquema de “rachadinha” que funcionaria no gabinete do parlamentar na época em que ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A reportagem ressalta, ainda, que no pedido de quebra de sigilo,, os promotores observaram que os salários dos assessores foram lançados nos registros de comercialização da Bolsotini Chocolates e Café. “Evidentemente, o destino final dos recursos ilícitos não era o empreendimento comercial, mas, sim, dar aparência lícita ao produto do crime de peculato antes do ingresso formal dos valores no patrimônio pessoal do parlamentar”, ressalta trecho do documento do MP-RJ.

