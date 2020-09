MP realiza mandados de busca e apreensão em investigação sobre construção da Cidade Administrativa de MG

247 - O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu, na manhã de quarta-feira, 23, mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação sobre possíveis irregularidades cometidas durante a construção da Cidade Administrativa do estado.

Nove mandados foram cumpridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro - em endereços de empresas e de residências de funcionários que participaram da construção da sede do governo mineiro.

O MPMG suspeita que contratos para a construção da Cidade Administrativa tenham sido superfaturados e parte dos valores, repassados a agentes públicos como propina. Um dos atingidos por essa investigação é o ex-governador Aécio Neves (PSDB).

