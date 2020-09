MP-RJ pede afastamento de Flordelis após explosão de bomba na casa de testemunha

O Ministério Público do Rio pediu o afastamento da deputada Flordelis (PSD-RJ) de sua função pública como parlamentar, acusada de mandar matar o seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O MP-RJ quer a aplicação de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento por tornozeleira eletrônica edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu o afastamento da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) de sua função pública como parlamentar, acusada de mandar matar o seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O MP-RJ quer a aplicação de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento por tornozeleira eletrônica. O pedido foi encaminhado para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, mas ainda não houve decisão judicial.

O promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade, que assinou o documento, citou o depoimento de Regiane Ramos Cupti Rabello, que relatou à Justiça um atentado na sua casa com a explosão de uma bomba em seu quintal. Ela disse que, em 3 de setembro, por volta das 23h30, estava dormindo em sua residência quando ouviu um "enorme estrondo", e um "forte clarão" entrou em sua casa. Os relatos foram publicados em reportagem da Carta Capital.

De acordo com Regiane, o atentado ocorreu após os advogados da parlamentar terem acesso às oitivas de Lucas dos Santos, filho da parlamentar acusado de envolvimento na morte de Anderson do Carmo. Ele, que também é réu, depôs no inquérito e disse que recebeu a proposta para cometer o crime. Após o atentado, disse que se sente insegura e com medo, "ainda mais diante da liberdade da ré", que tem imunidade parlamentar.

"Neste quadro de incerteza acerca do paradeiro da ré, que não estava sendo encontrada nem em Niterói nem em Brasília, verificou-se o atentado com explosivos contra Regiane, testemunha arrolada na denúncia, cuja autoria está sendo investigada pela Polícia", sustenta o promotor.

