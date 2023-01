MPE denuncia Crivella e mais sete por omissão de R$ 1 milhão em campanha para a Prefeitura do Rio

Segundo o Ministério Público Eleitoral, Crivella tinha conhecimento do esquema de propina. Asessoria do ex-prefeito afirmou que a denúncia 'causa estranheza' edit

247 - O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a prisão do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e de outras sete pessoas denunciadas por crime eleitoral na investigação do chamado “QG da Propina”, que apurava o desvio de pelo menos R$ 50 milhões. No entanto, o MPE informou que investiga recursos não declarados durante a campanha de 2016, que somam R$ 1 milhão. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a investigação, todos faziam parte do chamado QG da Propina, que existia dentro do poder municipal da capital fluminense e levou Crivella para a prisão em 2020, quando faltavam 9 dias para ele deixar o cargo.

Apesar da assessoria de Crivella informar que a denúncia “causa estranheza” por conta de outras decisões, o MPE afirma que o ex-prefeito tinha ciência do esquema. “Operadores financeiros do esquema colaboraram com o crime e combinaram a omissão dos recursos com Crivella”, diz o documento.

De acordo com os promotores, Rafael Alves, apontado como operador financeiro, solicitou R$ 2 milhões a quatro empresários denunciados que participaram de uma reunião realizada na casa de um empresário, antes do segundo turno das eleições de 2016, quando foram apresentados os resultados da campanha.

Confra a nota de Crivella:

“Causa-nos estranheza o oferecimento dessa denúncia, tendi em vista que o próprio Ministério Público Eleitoral, com anuência da 2.a Câmara Revisora do Ministério Público Federal, foi categórico ao afirmar que não havia justa causa para a deflagração de ação penal, oportunidade em que promoveu o arquivamento do conjunto de informações. Creio que o juiz eleitoral rejeitará a denúncia”.

