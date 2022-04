MPF abre investigação contra Eduardo Bolsonaro

O MPF investigará supostas irregularidades na ocupação de cargos no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu nesta terça-feira (5) um inquérito com o objetivo de apurar "supostas irregularidades na ocupação de cargos de secretário parlamentar" por servidores do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, um procedimento preliminar havia sido aberto, mas o MPF fará mais diligências para investigar a denúncia apresentada por um cidadão.

A Procuradoria da República no Distrito Federal terá um ano como prazo para conclusão da investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE