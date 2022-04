MPF investiga suposto acordo dos Correios com milicianos no Rio

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar um suposto acordo dos Correios com um grupo miliciano no Rio de Janeiro. O MPF investiga se o Correios terceirizaram a entrega de correspondências, de maneira que os paramilitares pudessem obrigar moradores também a pagar para receber correspondências. O caso investigado ocorreu no ano passado no bairro Guaratiba, na Zona Oeste da cidade.

Segundo o MPF, os agentes dos Correios deixavam as correspondências numa associação dos moradores controlada por um grupo de milicianos, e os criminosos cobravam R$ 5 pela entrega da correspondência.

