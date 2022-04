MPF não consegue localizar Daniel Silveira há meses para entregar intimação sobre desvio de verba de gabinete

Apoie o 247

O Ministério Público Federal (MPF) não consegue localizar o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) para entregar uma intimação visando tomar o seu depoimento no âmbito do inquérito civil público, que tramita em Petrópolis (RJ), sobre um suposto pagamento de R$ 220 mil com verba de gabinete que teria sido feito a um advogado cujos serviços nunca foram comprovados. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, a intimação não foi entregue porque a tornozeleira

Silveira foi condenado a 8,9 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atacar a democracia e as instituições, mas acabou beneficiado por um indulto concedido por Jair Bolsonaro. “Para tentar localizá-lo, a procuradora da República Vanessa Seguezzi enviou um ofício à Justiça Federal pedindo providências inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Uma das providências requisitadas é que o STF forneça ao MP o endereço do parlamentar que consta nos autos do processo conduzido pelo STF - o mesmo que levou à sua condenação. Outra possibilidade é que o próprio tribunal o cite”, ressalta a reportagem.

"Considerando que o réu tem endereço conhecido e (...) os narrados indícios de que nas oportunidades anteriores havia pessoas na residência do citando sem que o oficial tenha sido atendido, há suspeita de ocultação para evitar a citação", justifica a procuradora no documento.

O temor dos procuradores é que Silveira venha tentando burlar a intimação como forma de ganhar tempo para escapar de uma eventual condenação, ou mesmo fazer com que a acusação prescreva antes do final da ação. O pedido do MPF ainda não foi aceito pelo STF.

