MPF vai à Justiça para excluir PRF de operações conjuntas em comunidades

247 - O Ministério Público Federal protocolou nesta terça-feira (31) ação civil pública contra a União pedindo que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) seja impedida de atuar junto a outros órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública – federal, estadual, distrital ou municipal – em comunidades e cidades em todo País.

O pedido acontece após a participação da PRF em um ação conjunta com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), onde 23 pessoas foram mortas na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Procuradoria, as ações da PRF devem ser limitadas ao âmbito das rodovias e estradas federais.

Na ação, o MPF pede a anulação do decreto do Ministério da Justiça, que estabeleceu diretrizes para a participação da PRF em operações conjuntas, informa o jornal O Estado de S. Paulo.

Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro relativizou a ação que foi considerada a segunda maior chacina do Rio de Janeiro, e disse que o MPF tem mais com o que se preocupar.

“Faltam braços no MP para corrigir tantas injustiças que ocorrem em nossa sociedade, daí um membro do MP vai lá e se move para pedir que a PRF não ajude outras polícias”, escreveu o deputado no Twitter.

Faltam braços no MP para corrigir tantas injustiças que ocorrem em nossa sociedade, daí um membro do MP vai lá e se move para pedir que a PRF não ajude outras polícias.



A quem interessa uma polícia sem integração, sem inteligência, enfraquecida? pic.twitter.com/9IibMJCj4v — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 1, 2022





