MPL realiza 2º ato contra aumento do transporte nesta quinta em SP

Blog do Esmael - O Movimento Passe Livre (MPL) realiza o segundo ato contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo para a tarde desta quinta-feira (9), na Praça da Sé, região do centro velho de São Paulo.

O primeiro ato do MPL ocorreu na terça-feira (7), sem grandes incidentes, e reuniu cerca de mil manifestantes.

“Em 1º/01 as #Passagens de ônibus, metrô e trem em São Paulo/SP passaram de R$4,30 para R$4,40, e a integração entre os modais de R$ 7,48 para R$ 7,65. Em resposta, o #MPL convocou #Manifestação”, registra o evento no perfil do Facebook do MPL-SP.

O ato desta quinta também protesta contra a redução de linhas e viagens de ônibus prevista em licitação da gestão de Bruno Covas (PSDB).