MPRJ denuncia dois policiais por homicídio e fraude processual na chacina do Jacarezinho

247 - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nesta quinta-feira (14) dois policiais civis pelos crimes de homicídio e fraude processual, cometidos durante a chacina do Jacarezinho, a segunda mais letal da história do estado, em maio deste ano.

Omar Pereira da Silva foi executado no interior de uma casa na Travessa São Manuel, no Jacarezinho. Segundo a denúncia, o crime ocorreu quando a vítima estava encurralada em um dormitório infantil, desarmada e já baleada no pé. A força-tarefa afirma que os policiais retiraram o cadáver do local antes da perícia e inseriram uma granada na cena do crime.

No momento do registro da ocorrência na sede policial, eles apresentaram uma pistola e um carregador, alegando falsamente que os itens foram recolhidos junto à vítima

Um dos agentes foi acusado pelo crime de homicídio doloso e fraude processual e o outro, pelo segundo crime. A Promotoria pediu ainda o afastamento dos agentes.

“Com tais condutas, os denunciados (...), no exercício de suas funções públicas e abusando do poder que lhes foi conferido, alteraram o estado de lugar no curso de diligência policial e produziram prova por meio manifestamente ilícito, com o fim de eximir (...) de responsabilidade pelo homicídio ora imputado ao forjar cenário de exclusão de ilicitude”, afirma trecho da denúncia. (Com informações da Folha de S.Paulo).

