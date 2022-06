MPRJ denuncia Gabriel Monteiro por assédio sexual a ex-assessora

Vereador foi denunciado no dia 14 de junho por assédio sexual e importunação contra ex-assessora Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos edit

Metrópoles - O vereador Gabriel Monteiro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por assédio sexual e importunação contra sua ex-assessora Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos.

De acordo com a delegada Viviane Costa, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, o vereador foi indiciado pela polícia e depois e denunciado pelo MP, no dia 14 de junho.

