MST desmente Zema e denuncia que despejo de 450 famílias quilombolas segue a todo vapor

247 - O Movimento dos Trabalhadores sem Terra denunciou que, ao contrário do que disse o governador de Minas, Romeu Zema (Novo-MG), a ação de despejo no acampamento Quilombo Campo Grande segue firme e forte, com policiais no local desde a madrugada desta quinta-feira (13).

Romeu Zema usou a Polícia Militar para despejar nesta quarta-feira (12) cerca de 450 famílias de um acampamento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Campo do Meio, município do Sul do estado, em meio à pandemia da Covid-19. A informação é da revista Fórum.

O acampamento Quilombo Campo Grande foi instalado há mais de 20 anos na terra da Usina Ariadnópolis, da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (Capia) que faliu em 1990. A área abandonada de 4 mil hectares ficou degradada por conta do monocultivo de cana-de-açúcar. O MST decidiu ocupar e plantar café, milho e hortaliças, além de criar galinhas.

O acampamento também contava com a presença de funcionários que ficaram sem indenização após a falência da empresa, acrescenta a reportagem.

