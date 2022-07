Mulher da casa abandonada: Datena e Luisa Mell são acusados de sensacionalismo abutre na cobertura da ação policial (vídeos)

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247- A quarta-feira (21) foi movimentada no bairro de Higienópolis, um dos mais caros da cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo que ia ao ar o último episódio do podcast “A mulher da casa abandonada”, do jornalista Chico Fellit, um caos se instalava na mansão em ruínas, após policiais civis entrarem no local para tentar contato com a proprietária Margarida Bonetti, fugitiva do FBI que se escondeu no imóvel da família por 20 anos após sair dos EUA ao ser acusada de escravizar, espancar e negligenciar sua empregada doméstica por décadas.

Os agentes entraram no local arrombando uma janela e foram acompanhados da ativista Luisa Mell, que resolveu entrar na mansão fazendo uma live para 18 mil pessoas.

Com a cobertura agressiva dos policialescos "Cidade Alerta" e "Brasil Urgente" e uma plateia que lotava a rua, os elementos do espetáculo do já conhecido sensacionalismo abutre brasileiro se formavam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Internautas apontaram que Datena, além de todo o sensacionalismo de praxe ao citar o caso, ao fazer cobertura da ação mostrou desconhecimento dos fatos. Chegou a chamar Margarida de “senhora frágil”, aparentemente sem conhecer o passado da mulher que jogou diversas vezes sopa fervendo no rosto da empregada doméstica, negou comida e vetou atendimento médico quando um tumor de uma bola de futebol crescia em sua barriga, segundo relatórios do FBI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Luisa Mell foi muito criticada pela necessidade de exposição dos fatos. Ela resgatou um pinscher enquanto estava no quintal de Margarida junto com os policiais, retirou o cão dos braços da mulher e saiu em fuga com o animal (vídeo abaixo). Internautas apontaram que uma live naquele momento apenas deixou a situação ainda mais alegórica e desnecessária.

tenho todas as críticas contra a Margarida Bonetti, mas pq diabos a Luisa Mell sente a necessidade de tornar tudo um espetáculo??!!



pic.twitter.com/NcZmOjtlrN CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 20, 2022

A ativista Luisa Mell compartilhou a reação de Margarida Bonetti, tema do podcast "A Mulher Da Casa Abandonada", durante um mandado de busca e apreensão no imóvel.pic.twitter.com/7TlYJ9bWJq — Tracklist (@tracklist) July 20, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca nesta quarta (20) para investigar as condições em que Margarida vive e avalia se ela tem condições de permanecer na casa. Nesta operação, ela é tratada como uma possível vítima de abandono de incapaz.

A investigação começou depois que vizinhos do imóvel em Higienópolis ligaram para diversas delegacias, afirmando que uma pessoa que apresentava indícios de problemas de saúde mental estava no local e precisava de ajuda. Ela passou por avaliação médica, para ver se teria condições de ficar sozinha na casa, mas o resultado do laudo ainda não foi divulgado. Margarida afirmou à polícia que não quer deixar o local.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE